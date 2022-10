Thomas Schmid wird im ÖVP-U-Ausschuss aussagen

Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid wird am 3. November vor dem ÖVP-U-Ausschuss aussagen. Das habe sein Anwalt bestätigt, meldete SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer am Montag auf Twitter. Bisherigen Vorladungen war Schmid nicht nachgekommen. Kürzlich hatte er bekanntlich mit schweren Vorwürfen gegen Sebastian Kurz, René Benko & Co. für Aufsehen gesorgt und will gerne Kronzeuge der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) werden.