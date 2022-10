Causa Schmid trifft nun auch die Künstlerszene

Nationalrats-Sondersitzung zur Causa Schmid am 2. November

Unterdessen steht der Termin für die Nationalrats-Sondersitzung zur Causa Schmid. Diese findet am 2. November (12 Uhr) statt. Die beiden Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ fordern eine Erklärung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Parlament. Eröffnet wird die Sitzung bereits drei Stunden davor, um 9 Uhr, berichtete die Parlamentskorrespondenz am Montag. Die SPÖ hat bereits öffentlich angekündigt, in der Sondersitzung einen Neuwahlantrag einzubringen. Es ist bereits die dritte Sondersitzung des Nationalrats seit dem Tagungsbeginn im September.