Polizei sucht Ex-ÖBAG-Chef, findet Italiener

Das Vorhaben von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), den ehemaligen ÖBAG-Chef Thomas Schmid in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss vorführen zu lassen, ist vorerst gescheitert. Die Suche nach dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium blieb am Mittwoch laut Auskunft der Polizei Wien erfolglos. An seiner ehemaligen Meldeadresse gab es dennoch eine skurrile Begegnung mit einem italienischen Staatsangehörigen ...