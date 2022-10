Tiroler Sommersaison war besser als vor Corona

1,5 Prozent Plus gegenüber 2019

Resultat: 20,1 Millionen Übernachtungen in Tirol bedeuten ein Plus von 14,9 Prozent gegenüber 2021. Weil dieses Jahr aber noch immer von der Pandemie gebeutelt war, zählt eher der Vergleich mit 2019. Selbst hier steht ein kleines Plus von 1,5 Prozent zu Buche. Der Ukraine-Krieg, die Teuerungen und andere Probleme wirkten sich vorerst also nicht auf den Tourismus-Erfolg aus.