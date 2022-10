„Gibt keine Ausreden!“ Österreich hofft auf Feller

„Heuer gibt es keine Ausreden. Ich bin topfit, es liegt nur an mir“, stellt Manuel Feller klar. Erstmals seit Jahren hat der seit kurzem 30-Jährige einen beschwerdefreien Sommer hinter sich, durchtrainiert - und sich dabei sogar der Herausforderung beim Innsbruckathlon (11 Kilometer laufen + 25 Hindernisse) gestellt. „Ich fühle mich so jung und fit wie lange nicht, es macht momentan richtig Spaß.“ Soll es auch heute beim Auftakt in Sölden. Wo der Fieberbrunner noch nie besser als 12. war. „Es ist jedes Jahr aufs Neue eine coole Herausforderung hier.“