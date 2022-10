„Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen“

„Muss das wirklich sein?“

Und auch ganz aktuell lässt Hirscher, inzwischen Unternehmer und Inhaber der Ski-Firma „Van Deer“, mit Kritik an den geläufigen Weltcup-Gepflogenheiten aufhorchen. „Muss es sein, wirklich Ende Oktober ein Rennen zu fahren? Reicht nicht Ende November, und warum nicht das letzte Rennen in 2.000 Meter Seehöhe Mitte April, Ende April?“, meinte Hirscher bei einem Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur im Rahmen seines DTM-Gastauftritts. Die jüngsten Ereignisse scheinen ihm recht zu geben. Am Samstag wurde das Damen-Rennen in Sölden abgesagt. Und auch gleich das für nächste Woche in Zermatt geplant gewesene Herren-Rennen.