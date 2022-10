Ski-Fans lassen sich die Stimmung nicht verderben

Kein Riesentorlauf der Damen am Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden - die „Krone“ berichtete. Doch was haben nun die ganzen angereisten Fans vor? In ihren Hotelzimmern bleiben und in die Bettdecke weinen? Weit gefehlt: Sie machen Party mitten im Ortskern! Dabei spielen unter anderem Eisbären auf Socken eine wichtige Rolle.