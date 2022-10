Stichwahlen: Zwölf Duelle um den Bürgermeister

Zehnmal lautet dabei das Duell SPÖ gegen ÖVP: In Apetlon, Deutschkreutz, Forchtenstein, Frankenau-Unterpullendorf, Großhöflein, Loipersdorf-Kitzladen, Mörbisch, Rust, St. Andrä am Zicksee und Weiden am See. In zwei Gemeinden - Eltendorf und Kukmirn - treten türkise Bewerber gegen die Kandidaten von Bürgerlisten an.