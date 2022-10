Die da oben können es sich immer richten!

Heutzutage kann man keinen Streaming-Anbieter mehr aufrufen, ohne von einem Serienmörder angelächelt zu werden. Das inflationäre Plündern menschlicher Körper ist diesem True-Crime-Trend geschuldet, dem Nachhecheln echter Verbrechen - da werden längst geschlossene Fälle wieder aufgewärmt, weil in der Welt aktuell ja sonst nichts los ist. Besonders beliebt bei den Jungen ist der US-Kannibale Jeffrey Dahmer, der 28 Jahre nach seinem Tod auf Netflix wieder Homosexuelle in Säure auflösen darf. Da landen Dinge in der Pfanne, sag ich Ihnen, die werden so nicht einmal im Wiener Rathauskeller serviert.