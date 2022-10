Diese Vorwürfe stecken hinter den WKStA-Razzien

Am Dienstag wurde bekannt, dass Ex-ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid in der Causa um politisch motivierten Postenschacher bei den Casinos Austria, an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) herangetreten ist, um möglicherweise den Kronzeugenstatus zu erhalten. Praktisch zeitgleich fanden Razzien an zwei Unternehmensstandorten - Informationen der „Kronen Zeitung“ zufolge darunter auch bei René Benkos Signa Holding - statt. Was steckt dahinter?