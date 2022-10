„Kronzeuge“ Schmid täuschte sogar eigenen Anwalt

Interessantes Detail am Rande der Schlagzeilen über Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, der möglicherweise bald als Kronzeuge gegen ehemalige Wegbegleiter aussagen wird: Das mutmaßliche „Mastermind“ in der Chat-Affäre rund um das ehemalige türkise Netzwerk in der Bundesregierung soll - so erfuhr die „Krone“ von Insidern - sogar seinen eigenen Anwalt getäuscht haben ...