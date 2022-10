Thomas Schmid will Kronzeuge der WKStA werden

Knalleffekt in der Causa rund um politisch motivierte Postenbesetzungen bei den Casinos Austria: Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstag mitteilte, will Thomas Schmid, einst Vorstand der staatlichen Beteiligungsagentur ÖBAG, Kronzeugenstatus beantragen. Schmid spielte eine zentrale Rolle in der Korruptionsaffäre rund um Chatnachrichten zwischen hochrangigen Regierungs- und ÖVP-Mitgliedern, die unter anderem zum Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler, Klubobmann und Parteivorsitzender führte.