26-Jährige ist nun Schwedens Klimaministerin

„Regierung für alle“

In seiner Regierungserklärung stimmte Kristersson das Parlament angesichts vieler Krisen auf schwierige Zeiten ein. „Es ist eine ernste Lage, die noch schlimmer werden kann“, sagte er am Dienstag. Seine Koalition aus Moderaten, Christdemokraten und Liberalen, die eng mit den rechten Schwedendemokraten zusammenarbeiten will, wolle das Land einen: „Ich werde eine Regierung für alle bilden, die hier leben.“ Der Regierungswechsel sollte am Dienstag durch König Carl XVI. Gustaf offiziell vollzogen werden.