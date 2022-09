Schweden: Konservativen-Chef soll Regierung bilden

Der Konservative Ulf Kristersson darf sich nach der knappen Parlamentswahl in Schweden an der Regierungsbildung versuchen. Der Parlamentspräsident Andreas Norlen erteilte dem Parteivorsitzenden der Moderaten am Montag den Sondierungsauftrag, um die Möglichkeiten auszuloten, eine neue Regierung zu bilden. Das gab Norlen nach Gesprächen mit den Spitzen der schwedischen Reichstagsparteien in Stockholm bekannt.