Endgültig: Monte Lussari wird Schauplatz von Giro

18,6 Kilometer auf 1750 Meter Seehöhe

Die Lussari-Etappe am vorletzten Tag führt über 18,6 Kilometer, die letzten acht geht es sehr steil bergauf bis in den Wallfahrtsort auf 1750 Meter Seehöhe. Davor sind im flachen Gelände auch zum Auftakt am 6. Mai in den Abruzzen (18,4 km) und anlässlich der neunten Etappe nach Cesena (33,6) zwei weitere Einzelzeitfahren zu bestreiten.