Metaller-Gewerkschaft fühlt sich „provoziert“

Die Gewerkschaften erwarten sich in der nächsten Runde am 24. Oktober vom FMTI ein deutlich verbessertes Angebot, „um seriöse und zügige Verhandlungen zu gewährleisten“. Nur so ließen sich drohende Arbeitskampfmaßnahmen vermeiden. Verschlechterungen bei der Arbeitszeit oder eine Einberechnung irgendwelcher Regierungsmaßnahmen kommen für die Gewerkschaften jedenfalls nicht in Frage, wie es nach der zweiten Verhandlungsrunde hieß.