„Den Menschen hilft mehr Lohn auf ihrem Konto“

„Mehr Lohn, dass Menschen sich das Leben leisten können“

Ein besonders spitzer Dorn im Auge des Arbeiterkammer-Präsidenten ist die Forderung der Arbeitgeber, die Anti-Teuerungspakete der Regierung an die Beschäftigten bei den Lohnverhandlungen zu berücksichtigen. „Es ist ein gravierender Unterschied, wenn jemand Monat für Monat 100 Euro netto weniger verdient, nur weil er einmalig einen 500-Euro-Bonus bekommen hat. Was den Menschen wirklich helfen würde, ist mehr Lohn auf ihrem Konto – und zwar nicht in homöopathischer Form, sondern so, dass man sich das Leben leisten kann“, stellt Zangerl klar.