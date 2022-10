Beim 50. Jubiläum geht‘s auch mit 90 um den See

Magisch wird’s am Wolfgangsee. Denn die Wetterprognose verspricht zumindest Sonntag sonnige Aussichten. Dazu werden rund 4000 Läufer aus 35 Nationen über sechs verschiedene Laufdistanzen mit der Sonne wohl um die Wette strahlen. „Die Vorfreude ist bereits riesig“, verrät OK-Chef Franz Sperrer, zumal beim goldenen 50. Jubiläum die nächste Schallmauer durchbrochen wird. „Wir hatten heuer die 100.000. Anmeldung! Daher wird nach dem Lauf ein einwöchiger Urlaub unter allen Startern verlost“, so Sperrer, der zudem verrät, was den allseitsbeliebten Wolfgangseelauf, der zudem nach dem Linzer Marathon, die zweitgrößte Laufveranstaltung in Oberösterreich ist, ausmacht: „Die Kombination zwischen landschaftlicher Schönheit und den unterschiedlich angebotenen Läufen. Im Alter von drei bis fast 90 Jahren ist für alle etwas dabei“, so der OK-Chef.