Wie ein IT-Magnat Taiwan auf den Krieg vorbereitet

Taiwans florierende Chipindustrie hat Robert Tsao, Gründer des zweitgrößten taiwanesischen Chipproduzenten UMC (United Microelectronics Corp), reich gemacht. Sein Vermögen wird auf über 2,5 Milliarden Euro geschätzt. In China geboren, aber in Taiwan aufgewachsen, will er die Verteidigung nicht allein der Regierung überlassen. Mit 33 Millionen Euro will er aus Zivilisten „Krieger“ formen, Heckenschützen ausbilden und Kampfdrohnen produzieren lassen. Dabei galt er früher selbst als Befürworter einer Wiedervereinigung mit China.