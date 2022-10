Langer Stau an der Krim - Fahrer warten tagelang

Route über Mariupol ist vielen zu riskant

Es gäbe zwar noch eine Alternativroute über die von Russen besetzte ukrainische Stadt Mariupol. Doch vielen Lenkern ist diese Option derzeit viel zu riskant. „Meine Räder sind nicht in einem guten Zustand, um durch Mariupol zu fahren, wenn das Rad dort beschädigt wird, hängt man dort fest. Diejenigen, die Autos in einem guten Zustand haben, sind gefahren“, sagte der russische Lastwagenfahrer Maksharip Kochubarov laut ABC News. Zudem mache man sich auch Sorgen, was die Versorgung mit Treibstoff betrifft.