Ex-Politiker verurteilt: „Existenz ist vernichtet“

Die Erfolgsserie „House of Cards“ fesselte die Fernsehzuseher mit Machtkämpfen und Intrigen im Politikbetrieb von Washington. Dass es auch in der steirischen Lokalpolitik mit durchaus harten Bandagen zugehen kann, zeigt der „Fall Pilsner“ in Leoben, zu dem es am Donnerstag nach fast neun Jahren ein erstinstanzliches Urteil gab.