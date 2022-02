Pilsner-Prozess: Auftakt am Leobener Gericht

„Opfer einer Intrige“

Verteidiger Gerald Ruhri stellte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in Abrede: Sein Mandant sei „Opfer einer politischen Intrige“ geworden, doch dem habe man sich in dem acht Jahre dauernden Ermittlungsverfahren seitens des Anklägers nicht gewidmet, bedauerte der Jurist. Entsprechend länger dauerte sein Eröffnungsplädoyer, in dem er bis ins Jahr 1995 zurückging. Damals war der Beschuldigte als „erfolgreicher Betriebsansiedler“ nach Leoben geholt worden, um da die Tochterunternehmen der Stadt zu organisieren, schilderte Ruhri. Er habe rund 2.800 Arbeitsplätze in der Stadt mitgeschaffen, „aber er machte einen Fehler: Er ging in die Politik.“