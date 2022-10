Ludwig will bundesweit Corona-Regeln wie in Wien

„Die Pandemie ist nicht vorbei. Gestern, Mittwoch, wurden österreichweit 17.848 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich belief sich auf 1067,4. Wir befinden uns damit in der erwarteten Herbstwelle", betonte Ludwig. Die Inzidenz in Wien liege zwar trotz hoher Testzahlen deutlich unter dem Bundesschnitt, trotzdem würden auch hier die Fallzahlen steigen. Der Peak für Wien wird demnach in der zweiten Oktoberhälfte erwartet. Er forderte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) daher auf, die Maßnahmen für ganz Österreich zu verschärfen.