RH-Bericht zu Wiener Corona-Maßnahmen liegt vor

In Wien wurde wichtiger Schritt gesetzt

Verwiesen wurde in dem Bericht etwa auf den rechtlichen Rahmen der Maßnahmen - also vor allem das Covid-19-Maßnahmengesetz - sowie die prinzipielle Zuständigkeit des Bundes. In Wien wurde für die Organisation des Vorgehens am 27. Jänner 2020 ein wichtiger Schritt gesetzt: Bei der Magistratsabteilung 15 (Gesundheitsdienst) wurde der „Medizinische Krisenstab betreffend Covid-19-Pandemie“ eingerichtet.