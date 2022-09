Rauch: „Alarmschlagen“ bei Corona nicht mehr nötig

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Mittwoch in Sachen Corona weiterhin zu Vorsicht gemahnt. Es sei jedoch in Anbetracht der „multiplen Krisenlagen nicht notwendig, das Niveau des Alarmschlagens so aufrecht zu halten.“ Es gebe die Impfung, Medikamente und die Überwachung der Fallzahlen, sagte er im Rahmen des European Health Forum Gastein (EHFG). Rauch und die weiteren Teilnehmer betonten die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in der EU in den aktuellen Krisen.