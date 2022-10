71-Jährige entscheidet über WM-Lauf im Mühlviertel

Sie gilt als die erfolgreichste und einflussreichste Rallyefahrerin der Geschichte, matchte sich 1981/82 mit Walter Röhrl um den WM-Titel - und morgen und am Samstag wird Michèle Mouton trotz ihrer 71 Jahre auch bei der 3-Städte-Rallye in Tschechien, Bayern und im Mühlviertel im Auto sitzen. Denn die Französin ist bei der Fédération Internationale de l’Automobile als WRC-Managerin für das Thema Sicherheit zuständig und wird in einem Vorausauto die Sonderprüfungen genau unter die Lupe nehmen.