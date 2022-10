PS-Sensation: Rallye-WM kommt ins Mühlviertel

„Das wird uns alle nach vorne bringen“, jubelt der amtierende Staatsmeister Simon Wagner. „Das ist eine Sensation, einfach gewaltig“, Rekordchamp Raimund Baumschlager. Denn zumindest fürs Fahrerlager ist es bereits fix: Nächstes Jahr im Oktober wird in Bayern, Tschechien und im Raum Rohrbach ein WM-Lauf stattfinden, womit Stars wie Kalle Rovenperä (22), der sich gerade in Neuseeland zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten gekürt hatte, in Oberösterreich mit ihren WRC-Boliden über den Asphalt und Schotter donnern werden.