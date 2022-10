Russische Pässe aus besetzten Gebieten ungültig

Die EU-Staaten wollen russische Reisepässe nicht anerkennen, wenn sie in besetzten Gebieten der Ukraine ausgestellt worden sind. Die Vertreterinnen und Vertreter der 27 Regierungen fassten am Mittwoch einen entsprechenden Beschluss. Gleiches soll für die Teilrepubliken Südossetien und Abchasien in Georgien gelten.