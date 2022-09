Baltikum: Visa-Stopp auch aus Weißrussland

„Was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ist, dass die Zahl an Grenzübertritten von russischen Bürgern mit Schengen-Visa dramatisch zugenommen hat“, sagte der lettische Außenminister Edgars Rinkevics am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen und seiner Amtskollegin. Dies entwickle sich angesichts des Kriegs in der Ukraine sowohl zu einer Frage der öffentlichen Sicherheit als auch zu einer Frage der Moral und Politik.