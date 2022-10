Minister hält Masken weiter für nicht notwendig

Rauch will nicht auf Zahlen „starren“

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), der am Mittwoch zu einem Informationsgespräch lud, sieht die Situation noch entspannt. „Das reine Starren auf die Inzidenz und auf Rankings ist nicht hilfreich, denn wir haben eine Reihe an Daten, die mitentscheidend sind.“ Am vergangenen Freitag hatte Rauch aufgrund der ansteigenden Corona-Zahlen noch angekündigt, dass man die Situation noch einige Tage beobachten werde - ginge die derzeitige Entwicklung weiter, wäre man bei dem Punkt angelangt, „an dem wir handeln müssen“, meinte der Minister damals.