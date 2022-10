Maskenpflicht: Länder zeigen sich gesprächsbereit

Die Regierung sendet in dieser Frage weiterhin gemischte Signale aus: Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer kündigte etwa am Sonntag an, dass die Maskenpflicht in Innenräumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch im Lebensmittelhandel zurückkommen werde. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wollte sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz jedoch noch nicht festlegen, ob die Maskenpflicht bei gleichbleibender Entwicklung fix kommt.