Maskenpflicht? „Entwicklung wird genau analysiert“

Täglich Corona-Neuinfektionszahlen auf hohem Niveau (trotz geringerer Zahl an Tests), steigende Belagszahlen in den Spitälern, Personalknappheit verschärft durch Erkrankungen in zahlreichen Branchen: Zu einer Entscheidung in Sachen Maske will man sich seitens des Gesundheitsministeriums aber bislang noch nicht durchringen. Die Entwicklung in den kommenden Tagen werde genau analysiert, heißt es. Entschieden wird bis in spätestens zwei Wochen, versprach man.