Diebe in OÖ bleiben heiß auf Kupfer von Gräbern

icht einmal vor letzten Ruhestätten schrecken Diebe zurück, die derzeit auf Friedhöfen ihr Unwesen treiben. In Linz wurden der Barbara Friedhof und der Urnenhain Kleinmünchen von Kupferdieben heimgesucht, die z. B. auf die Dächer von Urnen aus sind. Zuletzt schlugen sie am Friedhof in Losenstein zu. „Solche Diebstähle, aber auch Vandalismus kommen in Wellen immer wieder vor. Die Pfarren haben ihre Friedhöfe im Auge. Die meisten sind durch Mauern und ein Tor, das abends versperrt wird, geschützt“, erklärt ein Sprecher der Diözese Linz.