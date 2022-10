Einbrecher stahlen Kupfer-Deckel von Urnen

Der oder die Täter brachen in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 2. Oktober 2022, 8.30 Uhr, in der Pestalozzistraße in die Arbeitshütte des Urnenhain Kleinmünchen ein. Mit einem hier erbeuteten Werkzeug gingen die Täter durch den Urnenhain, suchten gezielt nach kupfernen Dächern von Gräbern. Mit dem Werkzeug lösten sie Kupferdächer der Urnen und stahlen diese. Insgesamt wurden 68 Urnen bearbeitet, davon 43 gestohlen und 25 beschädigt. Jetzt sucht die Polizeiinspektion Kleinmünchen Zeugen und Hinweise, bitte unter der Telefonnummer 059133/45-85100 melden.