Wilde Verfolgungsjagd bei Tempo 200 auf Autobahn

Mit der Polizei scheint es der Angeklagte nicht so zu haben. Vor zwei Jahren fasste der junge Mann wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Beamten eine Bewährungsstrafe aus. Sein Versprechen gegenüber dem Richter, sich die nächsten drei Jahre nichts mehr zuschulden kommen zu lassen, blieben Illusion. Denn schon am Montag saß der Bursche wieder auf der Anklagebank am LG Feldkirch.