Qual der Wahl: Eine Fülle von Angeboten für Junge

In Kärnten befinden sich derzeit 7363 Lehrlinge in Ausbildung. Das ist um die Hälfte weniger als in den Achtziger- und Neunzigerjahren, als über 15.000 Jugendliche diese Ausbildung machten. „Die Tendenz der sinkenden Lehrlingszahlen beobachten wir schon seit vielen Jahren“, berichtet Benno Tosoni, Leiter der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer (WK). „Hauptgrund ist leider der demografische Wandel.“