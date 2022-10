Solidarität für Familie nach Tod des Vaters (44)

Es kam für alle völlig unerwartet, als Alexander F. (44) am 14. Juni in der Küche seines Hauses in Marchtrenk plötzlich zusammenbrach. Der Installateur-Meister war aus der Garage gekommen, hatte Tochter Leonie begrüßt und war dann vor den Augen der Neunjährigen umgekippt. Zwar setzte die Rettungskette sofort ein, doch sämtliche Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.