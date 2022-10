Senioren-Paar beim Einkaufen: „Ist genug Geld da?“

„Wir haben uns schon gefreut, dass wir eine halbwegs gute Pension bekommen. Und dann wird alles so teuer“, blicken Angela (61) und Fritz Voraber (66) sorgenvoll in die Zukunft, obwohl die Regierung für 2023 eine Pensionserhöhung zwischen 5,8 und 10,2 Prozent versprochen hat. Am Esstisch steht ein Teller mit aufgeschnittenem Brioche – selbst gemacht.