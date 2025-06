Chinesischer Billig-Shop Shein strebt an die Börse

Die Regeln der Hongkonger Börse erlauben vertrauliche Börsenprospekte nur bei Unternehmen, die schon an einem anderen Handelsplatz notiert sind, etwa in New York. Zudem könnte der Börsenbetreiber die Vorgaben für solche Kandidaten aufweichen, die als Abspaltung eines im Ausland börsennotierten Unternehmens eine Erstnotiz anstrebten. In den USA sind vertrauliche Prospekte weit verbreitet, in Hongkong sind sie allerdings unüblich.