44 Grad: Tauben in winzigen Verschlag gepfercht

Den Damen gelang es, das Gespräch mit dem Besitzer zu suchen sowie einen Blick in die Hütte zu werfen, die in zwei Abteile gegliedert ist. Nur eines davon steht den Tauben tatsächlich zur Verfügung. Ulrike H. konnte auch die Temperatur messen: 44 Grad! „Es gibt keine Wasserstelle, die Hütte ist eindeutig überbesetzt. Da ein Pärchen derzeit brütet, will der Halter nicht putzen, demnach steht der Kot zentimeterhoch und es stinkt“, so eine merkbar schockierte Ulrike H..