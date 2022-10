„Müssen Energiekosten gemeinschaftlich drücken“

Am morgigen Freitag treffen die 27 Staats- und Regierungschefs in Prag zusammen, um über Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise zu beraten. Konkrete Beschlüsse werden keine erwartet. Dass das neue Format der „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ zum Hinhalten der EU-Annäherung der Westbalkanstaaten führt, glaubt Nehammer nicht. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagte er. Man brauche vielmehr solche Formate, um eine Anbindung an das Wertesystem und an die Wirtschaft zu ermöglichen.