Die ersten Senioren zogen aus Skandal-Heim aus

Vor zwei Wochen waren es 63 Pflegebedürftige, am Mittwoch noch 59. Geht es nach dem scheidenden Soziallandesrat Heinrich Schellhorn, sollen Ende Oktober nur mehr 50 Senioren im Senecura-Wohnhaus in Lehen betreut werden. Nach dem Bekanntwerden der massiven Missstände in dem privat geführten Pflegeheim will Schellhorn insgesamt 13 Bewohner in anderen Einrichtungen unterbringen, sonst droht dem Heim die Schließung.