Witwe zu Heim-Skandal: „Mir kommen die Tränen“

Als die Salzburgerin Luisi Weiser am Donnerstag die „Krone“ aufschlug, kamen ihr die Tränen. „Als ich den Artikel über die Missstände im Senecura-Heim gelesen habe, kam bei mir alles wieder hoch“, sagt die 71-Jährige. Die Pensionistin ging drei Jahre lang täglich in der Pflegeeinrichtung in Salzburg-Lehen ein und aus. Ihr mittlerweile verstorbener Mann Günter wohnte seit dem Frühjahr 2019 dort.