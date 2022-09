Heim-Skandal: Landesregierung endlich aktiv

„So einen Fall wie in dem Pflegeheim in der Stadt Salzburg darf es bei uns einfach nicht geben. Wir sind es den älteren und pflegebedürftigen Menschen einfach schuldig, sie bestmöglich zu betreuen, denn wir haben gerade dieser Generation sehr viel zu verdanken.“ Mit diesen Worten schaltet sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in die Debatte rund um die dramatischen Zustände im Senecura-Pflegeheim in Salzburg-Lehen ein.