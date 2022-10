Zeltlager entdeckt: Arbeiter hausten unter Brücke!

„Überall lag Müll herum, wir fanden Angeln, in Reusen befanden sich Fische, die teils verendet waren, und an einem Strauch waren drei Mischlingshunde angeleint, die sich so sehr in den Leinen verfangen hatten, dass sie sich kaum mehr bewegen konnten“, schildert Bergwacht-Einsatzleiter Peter Cech die Situation, die er Montagabend unter der Ferlacher Draubrücke vorfand.