Duma stimmt für Annexion ukrainischer Gebiete

Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag die Annexion jener besetzten ukrainischen Gebiete erklärt, die vor Kurzem in international nicht anerkannten Scheinreferenden ihren Willen zum Anschluss an die Russische Föderation bekundet hatten. „Es ist der Wille von Millionen Menschen“, betonte der Kremlchef in seiner Rede anlässlich der feierlichen Unterzeichnung der Verträge mit den Führern der Separatisten-Gebiete.