Gebiete annektiert, deren Grenzen unklar sind

Hinzu kommt, dass die Territorien selbst nicht vollständig unter russischer Kontrolle sind und derzeit beinahe täglicher dezimiert werden. Am Wochenende musste das russische Militär ihre bisher schwerste Niederlage im Ukraine-Krieg einstecken und sich aus der strategisch wichtigen Stadt Lyman in der Region Donezk zurückziehen. In allen Regionen sind die ukrainischen Streitkräfte auf dem Vormarsch. Zu dem noch einmal in Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigten Streben der Ukraine in die NATO sagte Peskow, dass Russland das beobachte, aber bisher keine Mehrheit der Staaten sehe. Der Sprecher sagte auch, dass der geplante NATO-Betritt der Ukraine ein Grund für den am 24. Februar von Russland begonnenen Krieg sei.