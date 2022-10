Vereine für ihre pöbelnden Fans zur Kasse bieten?

Schuld? Na klar, der Referee. Wie immer! „Das Spiel ist ihm völlig entglitten, er hat aus dem Nichts einen Wirbel rein gebracht“, poltert Andorf-Obmann Reinhard Köstlinger nach dem 1:4 im Fünftliga-Derby, das Freitag in Schärding mit vier Ausschlüssen geendet hatte. „Das einzige, was ich besser machen hätte können, wäre gewesen, statt der ersten Gelb-roten gleich rot zu zeigen“, sagt dagegen Mario D.! Der nach dem Abpfiff aus Sicherheitsgründen minutenlang nicht das Spielfeld verlassen durfte, ehe er trotzdem mit Bier überschüttet wurde. „Obwohl der Ordnerdienst top war“, sagt Mario D. Während Köstlinger über den Referee auch faucht: „Wer so pfeift, ist ungeeignet“