ÖSV-Rohdiamant hat einen ganz klaren Karriereplan

Zweimal Gold und einmal Bronze beim European Youth Festival in Finnland, Team-Silber und Super-G-Bronze bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada, dazu sieben Platzierungen in den Europacuppunkten und zum Drüberstreuen „Athlete of the year“ des Stamser Skigymnasiums. Noch vor ihrem 18. Geburtstag hatte die Vorarlbergerin Victoria Olivier einige beeindruckende Erfolge erzielen können. Jetzt will sie mehr.