Doppelter Olympia-Triumph für unsere Skigirls

Unglaublich, aber wahr: Die erst 17-jährige Victoria Olivier holte beim EYOF in Finnland bereits ihre fünfte Medaille in dieser Saison. Nachdem sie schon bei den Juniorenweltmeisterschaften in Kanada als jüngste Teilnehmerin Super-G-Bronze und Silber mit dem ÖSV-Team holen konnte, schlug die Bregenzerwälderin in Vuokatti gleich dreimal zu.